الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع صاحب معرض سيارات وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 لقى صاحب معرض للسيارات مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري، بينما أصيب تاجر خال المجنى عليه بطلق ناري، بسبب حدوث مشاجرة مع عامل على خلفية حدوث خلافات مالية بين خال المتوفي والعامل، أطلق خلالها العامل الأعيرة النارية عليهما، وذلك خلال قرية حسن الحكيم التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوجود مشاجرة بقرية حسن الحكيم التابعة لدائرة المركز، وتم خلالها إطلاق أعيرة نارية 

 مما أدى إلى مصرع صاحب معرض لبيع السيارات، وإصابة شخصين آخر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ويجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

 وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "و.ف.ع.س.ا" 43 عاما، صاحب معرض سيارات، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن وآخر فى الحوض من الناحية اليمني وتوفي عقب وصوله المستشفى، كما أصيب خاله "ح .س .م .م" 31 عاما، تاجر حبوب، بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر، ومقيمين قرية سنطيس بمركز دمنهور، وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين المذكورين "طرف أول" ، والمدعو "م .م .ع .م"، 31 عامل، عامل، ومقيم عزبة حلمي، قام خلالها الأخير بإطلاق الأعيرة النارية علي الطرف الأول من سلاح ناري بحوزته.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح الناري المستخدم، وأقر طرفي المشاجرة بذات المضمون، وأن سبب المشاجرة هو خلافات مالية بين خال المتوفى مع المتهم.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.

إتخاذ الإجراءات القانونية البحيرة الإجراءات القانونية أصيب استخراج تصاريح العرض على النيابة العامة

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