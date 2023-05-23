الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد إيهاب يطالب بإنشاء هيئة موحدة للتعامل مع مشكلات الشركات الناشئة

الشركات الناشئة
الشركات الناشئة

استعرض محمد إيهاب، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق، تأثير الشركات الناشئة على الاقتصاد المصري، بتوفير تمويل وفرص عمل للشباب.

وأضاف إيهاب أن الشركات الناشئة تواجه تحديات من بينها ضرورة قنوات التواصل المستدامة والواضحة بين الشركات الناشئة والحكومة.

كما طالب بإنشاء هيئة موحدة للتعامل مع مشكلات ومقترحات الشركات الناشئة.

وأكد أهمية توافر البيانات والإحصائيات الدالة على حجم السوق والتراخيص المطلوبة والجهات القادرة على توفير تمويل.

ونوه: “لا بد من تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات الناشئة، والاستثمار الأجنبي في الشركات الناشئة، بخلق مجال تشريعي داعم للشركات الناشئة وزيادة الأعمال”.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

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