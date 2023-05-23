الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقى هدفها حل أزمات القارة السمراء

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي

قالت دينا سالم، موفدة القاهرة الإخبارية، إن اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ ناقشت حل الأزمات المتكررة التي تعاني منها القارة السمراء بداية من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

التنمية الإفريقية

وأكدت دينا سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤساء المتواجدين الآن في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ سيبحثون سبل الشراكة بين المؤسسات التمويلية المختلفة.

الترويج الاقتصادي 

وأضافت، في حديثها، أن جلسة اليوم يبحث فيها المشاركون سبل دمج المنح المخصصة للاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى دعم دولي. 

وأشارت إلى أنه يتعين على الدول الناشئة أن تسوق برامجها الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الخضراء غير الملوثة لاستقطاب هذه الاستثمارات المطروحة بالأسواق العالمية.

دينا سالم القاهرة الإخبارية بنك التنمية الأفريقي حل أزمات افريقيا موفدة القاهرة الإخبارية

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