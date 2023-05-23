الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التعليم العالى: 90% من موازنة العام المقبل موجهة لخدمة المجتمع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الموازنة الجديدة للدولة لها طابع خاص هذا العام، نظرا لأنها تأتي وسط سياق دولي وعالمي حافل بالأحداث التي لها تأثير على كل دول العالم، موضحًا من جهته أن الحكومة تسعى لبذل قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من بنود تلك الموازنة لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة "عاشور" باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة، والتي أشار خلالها إلى أن 90% من الموازنة موجه لخدمة المجتمع سواء في العملية التعلمية أو الصحية، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على دعمها للوزارة.

وكشف وزير التعليم العالي للنواب عن أن الموازنة زادت على العام المالي الحالي حوالى 16%، وأن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي 2023/2024 وصلت لـ 99 مليارا و683 و217، مقسمة على التعليم العالي والبحث العلمي.

كما كشف الدكتور أيمن عاشور عن وجود استثمارات مباشرة خلال الـ3 سنوات الماضية، بلغت 116 مليار جنيه تمثل في أكثر من 900 مشروع أغلبها الإنفاق فيها يتم على الجامعات الحكومية، موضحا أنه تم استكمال 6 جامعات تكنولوجية، كما أنه جار إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وجامعة يابانية.

وأوضح عاشور أن ما حدث في الجامعات الجديدة بكل أنواعها إنجازات عظيمة للدولة المصرية.

وأضاف أن ما تنفقه الدولة على البحث العلمي أصبح جليًا والجميع يلمسه ويراه على أرض الواقع، موضحًا أنه سوف يقدم للنواب استعراضا لما تم تنفيذه بقطاعي التعليم والبحث العلمي. 

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العام المالي 2023-2024.

وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن المبلغ المخصـص للتابلت في المدارس الثانوية وتوزيعه على الطلبة، حيث إنه وفقا لمشروع الموازنة مخصص مبلغ 4 مليارات جنيه للتابلت، قائلا: "أين هذا المبلغ وهناك مدارس لم يوزع فيها التابلت على الطلاب، فمدرسة الشهيد الحسيني أبوضيف في مركز طما بمحافظة سوهاج لم يتم توزيع التابلت على 240 طالبا من أصل 370 طالبا في الثانوية، والطلبة انتهوا من أداء الامتحان"، مطالبا بإفادة اللجنة بعدد الطلاب الذين تم توزيع التابلت عليهم".

واتفق معه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والذي أكد أن هناك مدارس لم يتم توزيع التابلت فيها على الكثير من الطلاب وهناك شكاوى من ذلك، داعيا إلى تقديم بيان للجنة وإفادتها بعدد الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم أن الموازنة مخصص فيها 4 مليارات جنيه للتابلت، وأنه تم توزيعه على 750 ألف طالب، وأن لو كانت لدى النواب شكاوى عن عدم حصول طلاب على التابلت تخطر الوزارة بذلك.

كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإفادتها ببيان عن نسب الصرف لحافز تطوير المعلمين.

الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي الموازنة الجديدة لجنة الخطة والموازنة مناقشة موازنة الوزارة

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