الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام قضائية صادرة من الدستورية العليا

الدستورية العليا
الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة من المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 15 مايو 2023 الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

حكمت المحكمة في 10 قضايا منظورة أمامها "5 قضايا دستورية و2 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية العليا المحكمة قضايا منازعة

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