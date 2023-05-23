الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يضبط سيارة محملة بـ12 طن قمح دون تصريح

ضبط سيارة محملة بـ
ضبط سيارة محملة بـ 12 طن قمح بدون تصريح بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارة محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره بمدخل الطريق الأوسط لمدينة المنيا الجديدة، وتم إيقاف السيارة وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة  ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة.

وأكد نائب محافظ المنيا، على تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية في المحافظة ، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وشدد "أبوزيد"، على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقرى التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وارسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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نائب محافظ المنيا ضبط سيارة محملة بـ 12 طن قمح مدخل الطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة بدون تصريح من مديرية التموين الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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