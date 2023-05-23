كيف عملت مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؟

عملت الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل شامل وواضح، حيث ركزت جهودها على عدة مجالات منها المياه والطاقة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.



ففي مجال المياه، سعت الحكومة المصرية جاهدة لتحسين إدارة المياه وتوفير المياه النظيفة وتحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة والصناعة، كما تعمل مصر على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال حماية الموارد المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي.



في مجال الطاقة، تهدف مصر إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعتمد على تطوير مشاريع طاقة شمسية ورياح وتحسين البنية التحتية لنقل الطاقة، أما في الزراعة تسعى مصر إلى تنمية الزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي، وتعمل على تحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير المياه للزراعة.



في مجال التعليم، سعت مصر إلى تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم للجميع، وتعمل على تطوير برامج التعليم وتطوير مهارات العمل والابتكار. وفي الصحة، عملت على توفير الخدمات الصحية للجميع وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.



في مجال النقل والبنية التحتية، تعمل مصر على تحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات الطرقية والنقل العام وتحسين الخدمات اللوجستية، وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والتجارة وتطوير الصناعة والسياحة.

أما في مجال التكنولوجيا، تعمل مصر على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية وزيادة الوصول إلى الإنترنت وتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار. علاوة على ذلك، تعمل مصر على توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع الخاص.



وتعمل مصر على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني إستراتيجيات واضحة ومتكاملة وتوجيه الجهود والاستثمارات نحو المجالات الحيوية التي تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً.



وفي نفس السياق أكدت الأمم المتحدة أن مصر وضعت أهدافًا إنمائية طموحة من خلال أطر سياسات استراتيجية على المستويين الوطني والقطاعي لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن خلال إطار التعاون ستتشارك منظومة الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية وجميع أصحاب المصلحة لإحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف الوطنية.



وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه يجري حاليًا تحديث رؤية 2030 بحيث يتم دمج الإصلاحات الهيكلية في مصر منذ عام 2016، والبيانات السكانية المستقاة من نتائج تعداد عام 2017، وتأثيرات جائحة فيروس كورونا وتأثير التطورات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

