"إعلام الخارجة" يعقد ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان،" التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمحاصيل" وذلك بمقر دار مناسبات قرى عدن بالوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن محمد أحمد الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، والسيد نميرى حسين عبد المختار رئيس وحدة المحلية لقرى عدن، ومحمد عطية أخصائي إعلام، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وأوضح الدكتور أيمن محمد أحمد الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، أهمية التعرف على التغيرات المناخية الطارئة على الكرة الأرضية، بأكملها مع إيضاح معنى التغيرات المناخية كمصطلح يتم تداوله بشكل كبير خلال البرامج التوعوية والتليفزيونية.

وأوضح الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، تأثير التغيرات على المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح من اختلاف في ميعاد الزراعة وتأثيرها على الإنتاج وزيادة الإصابة بالحشرات وزيادة الاحتياج للمياه، والاضطرار لتغيير الأصناف کل فترة، وزيادة فرصة الإصابة بالحشائش.

كما تناول بعض المشكلات الخاصة بتوفير المياه الجوفية، ومدى إمكانية تقليل نسبة المياه المهدرة حتى وصولها إلى الأرض، وأشار أيضا خلال الندوة إلى مخاطر التغيرات المناخية تتعدى مجرد التأثير على المحصول وإنما قد يصل الأمر فيما بعد إلى التصحر الجزئي أو الكامل للتربة الطفلية، ولذلك يجب معرفة ما يسببه الاحتباس الحراري من زيادة أعداد الآفات الحشرية، مما يضر بنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح وفول الصويا والذرة، وأضرار ارتفاع درجات الحرارة، فإنها تزيد من معدل الأيض وعدد دورات التكاثر في الحشرات.

ومن ناحية أخرى أوضح د أيمن الأساليب الأكثر أماناً لاستخدام الأسمدة الكيماوية والعضوية والأوقات المساعدة لتنشيط التربة والاعتماد على الدراسات المنظمة لذلك مما يعمل على توصيل أقصى استفادة للتربة مما يعود بالنفع على المحاصيل، مع التنويه على انتشار أكثر من منتج أسمدة يضر بالتربة والمحاصيل.

وأخيراً أكد على ضرورة تنظيم حملات وندوات توعوية بالمشاركة مع الجهات المهتمة بنشر الوعى في المجالات المختلفة كمجمع إعلام الوادي الجديد، وإصدار نشرات إرشادية خاصة بالتغيرات المناخية وکيفية مواجهتها في ظل الظروف المتاحة لدى المزارعين، ودراسة مدى إمكانية تطوير برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين لتنمية المعارف الكافية حول الأصناف الجديدة والمعاملات الخاصة بها والممارسات الزراعية الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية.