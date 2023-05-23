الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الخارجة" يعقد ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان،" التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمحاصيل" وذلك بمقر دار مناسبات قرى عدن بالوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن محمد أحمد الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، والسيد نميرى حسين عبد المختار رئيس وحدة المحلية لقرى عدن، ومحمد عطية أخصائي إعلام، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

 وأوضح الدكتور أيمن محمد أحمد الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، أهمية التعرف على التغيرات المناخية الطارئة على الكرة الأرضية، بأكملها مع إيضاح معنى التغيرات المناخية كمصطلح يتم تداوله بشكل كبير خلال البرامج التوعوية والتليفزيونية.

وأوضح الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، تأثير التغيرات على المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح من اختلاف في ميعاد الزراعة وتأثيرها على الإنتاج وزيادة الإصابة بالحشرات وزيادة الاحتياج للمياه، والاضطرار لتغيير الأصناف کل فترة، وزيادة فرصة الإصابة بالحشائش.

 كما تناول بعض المشكلات الخاصة بتوفير المياه الجوفية، ومدى إمكانية تقليل نسبة المياه المهدرة حتى وصولها إلى الأرض، وأشار أيضا خلال الندوة إلى مخاطر التغيرات المناخية تتعدى مجرد التأثير على المحصول وإنما قد يصل الأمر فيما بعد إلى التصحر الجزئي أو الكامل للتربة الطفلية، ولذلك يجب معرفة ما  يسببه الاحتباس الحراري من زيادة أعداد الآفات الحشرية، مما يضر بنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح وفول الصويا والذرة،  وأضرار ارتفاع درجات الحرارة، فإنها تزيد من معدل الأيض وعدد دورات التكاثر في الحشرات. 

ومن ناحية أخرى أوضح د أيمن الأساليب الأكثر أماناً لاستخدام الأسمدة الكيماوية والعضوية والأوقات المساعدة لتنشيط التربة والاعتماد على الدراسات المنظمة لذلك مما يعمل على توصيل أقصى استفادة للتربة مما يعود بالنفع على المحاصيل، مع التنويه على انتشار أكثر من منتج أسمدة يضر بالتربة والمحاصيل.

وأخيراً أكد على ضرورة تنظيم حملات وندوات توعوية بالمشاركة مع الجهات المهتمة بنشر الوعى في المجالات المختلفة كمجمع إعلام الوادي الجديد، وإصدار نشرات إرشادية خاصة بالتغيرات المناخية وکيفية مواجهتها في ظل الظروف المتاحة لدى المزارعين، ودراسة مدى إمكانية تطوير برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين لتنمية المعارف الكافية حول الأصناف الجديدة والمعاملات الخاصة بها والممارسات الزراعية الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية. 

مركز إعلام الخارجة ندوة اعلاميه التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة التغيرات المناخية الطارئة على الكرة الأرضية المحاصيل الاستراتيجية توفير المياه الجوفية التصحر الجزئى الاحتباس الحرارى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسوان بحضور 6 آلاف مواطن

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس