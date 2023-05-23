ضبط 342.5 طن قمح تم تجميعها دون تصريح بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن دقيق ٧٢% بنطاق مراكز بني عبيد والجمالية وشربين والمنصورة وتمي الامديد والمنزلة أسفرت عن ضبط 342.5 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين في هذا الشأن، ووجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.

كما أكد "مختار" علي ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية لتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الاقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه والذي يتم انعقاده يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

وأكد "مختار" لرؤساء الوحدات المحلية علي حسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم.

وأكد "مختار" على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.

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