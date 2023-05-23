الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يعدل لائحة المكافآت بالأهلى لتحفيز اللاعبين قبل النهائى الإفريقى

الخطيب
الخطيب

قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجراء تعديلات على لائحة الفريق المالية الخاصة بدوري أبطال إفريقيا لتحفيز اللاعبين بعد التأهل لنهائي النسخة الحالية عقب الفوز على الترجى برباعية في مجموع المباراتين.

وكشف مصدر مسئول عن أن محمود الخطيب رئيس النادي قدّم اقتراحاً إلى مجلس الإدارة بعد قرار الكاف بزيادة جوائز الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا من 2.5 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار.

وأضاف المصدر أن الخطيب يرى مضاعفة اللائحة لسببين لتناسب الفارق في الأرقام المالية حالياً والثانى هو زيادة الحافز لديهم لتجنب خسارة اللقب فى النهائى للمرة الثانية على التوالى بعد أن فقده الموسم الماضى أمام الوداد المغربى.

وأشار المصدر إلى أن طلب الخطيب لاقى قبولا وترحيبا من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين والذين تعاهدوا على تحقيق اللقب.

ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي وإنبي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمحدد إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد قرر استدعاء الثلاثي رامي ربيعة وشادي حسينو وبرونو سافيو للتواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام إنبي رغم غيابهم خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات.

محمود الخطيب الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الوداد البيضاوي المغربي كولر

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