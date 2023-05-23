مقرر لجنة الصناعة: لا بد من القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى الصناعية

أشاد أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بجهود مجلس الأمناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني.

وأضاف شلبي، خلال ثاني فعاليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: لدينا تحديات وقتية لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، مثل توافر المواد الخام، وهناك تحديات نطالب بإزالتها منذ عقود، مثل القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضي الصناعية.

وشدد شلبي، على ضرورة تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربًا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.