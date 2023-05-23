ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد مبكرا..تعرف على التفاصيل

يستعد الفنان ياسر جلال لبدء التحضيرات لمسلسله الجديد “الف ليلة وليلة” الذي يتولى إخراجه إسلام خيري.

المسلسل دخل مراحل تحضيراته الأخيرة، ليبدأ تصوير في أقرب وقت، نظرًا لتفاصيله العديدة والتي تتطلب مزيدا من الوقت، مع العلم أن اغلب المسلسلات تدخل التصوير في شهر ديسمبر، لكن هذا المسلسل سيدخل الاستديوهات خلال أشهر قليلة.

يُجسد ياسر جلال، شخصيتين داخل "ألف ليلة وليلة"، فيما تُجسد ياسمين رئيس دور "شهر زاد"، ويُشاركهما كلّ من نور اللبنانية، شيري عادل، مايان السيد، أحمد ماهر وآخرين.



ينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، خاصة أنّ طبيعته تعتمد على الجرافيك بشكلٍ كبير، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

كانت آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الأخير، وشارك في بطولته مي عمر وداليا مصطفي ومراد مكرم وياسمين رحمي وميمي جمال، واخرجه خالد مركي.