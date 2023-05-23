الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 24 متهماً بـ30 سلاحاً في قوص

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في ضبط 24 متهماً بحوزتهم 30 قطعة من الأسلحة النارية داخل مراكز (قوص وقفط ونقادة)، جنوبي محافظة قنا.

وأمرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة مع المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث المديرية بشن حملات أمنية مكبرة من قوات المباحث بمراكز  شرطة "قوص ونقادة وقفط"، لضبط الأسلحة الغير مرخصة والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة من الأسلحة النارية من المراكز الثلاثة "نقادة وقوص وقفط"، تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بكل مركز بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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