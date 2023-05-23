الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام انبى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أنبى في الدوري والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير المارد الأحمر فى كل مكان، وتمنى النفس بفوز فريقها لزيادة احكام قبضته على مسابقة الدورى.

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في الدوري، بعد 36 يومًا، وبالتحديد منذ فوزه على سموحة في الجولة 26 بهدفين نظيفين يوم 17 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك الأهلي في الدوري، وفشلت كل أندية الدوري في انتزاع قمة المسابقة من المارد الأحمر رغم الغياب الطويل، لارتباط الأهلي بمباريات مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإنبى فى الدوري والقنوات الناقلة


يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع إنبي في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 23/5/2023 على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز المصري.
وتنقل مجموعة قنوات ON Time Sports مباراة الأهلي وإنبي على الهواء مباشرًا، عبر قناة ON Time Sports HD1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبى في الدوري الممتاز المصري

استقر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على إجراء عدة تغييرات على تشكيل المارد الأحمر الأساسي، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لالتقاط الأنفاس، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه مع الفريق في المباريات الأخيرة في دوري الأبطال، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين لاستعادة حساسية المشاركة في المباريات بعد الغياب لفترات طويلة عن المشاركة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبي


- علي لطفي في حراسة المرمى.
- محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع.
- اليو ديانج وعمرو السولية وأحمد قندوسي في وسط الملعب.
- أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

غيابات الأهلي عن مباراة إنبى في الدوري 


تشهد قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي بالجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز، غياب عدد من نجوم الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف أو لمنحهم الراحة، مثل محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات ومحمود كهربا.

 

قائمة الأهلي لمواجهة انبى في الدوري 

حشد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لمواجهة انبى في الدوري، وضمت قائمة الاهلى كلا من، على لطفي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد عبدالقادر، محمد شريف، برونو سافيو، مروان عطية، اليو ديانج - عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، علي معلول - بيرسي تاو، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، محمد هاني.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام انبى موعد مباراة الأهلي وإنبي القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وانبى مباراة الأهلي وإنبي الدورى المصرى الممتا غيابات الاهلى عن مباراة انبى بالدورى قائمة الاهلى لمواجهة انبى فى الدورى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

بالأسماء.. تعيين 224 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة دفعة 2017

بالأسماء.. تعيين 196 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2020

دخلت المستشفى بحالة إعياء.. الطب الشرعي جثة فتاة توفيت في الوايلي

الذرة الأوكراني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس