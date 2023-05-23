تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أنبى في الدوري والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير المارد الأحمر فى كل مكان، وتمنى النفس بفوز فريقها لزيادة احكام قبضته على مسابقة الدورى.

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في الدوري، بعد 36 يومًا، وبالتحديد منذ فوزه على سموحة في الجولة 26 بهدفين نظيفين يوم 17 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك الأهلي في الدوري، وفشلت كل أندية الدوري في انتزاع قمة المسابقة من المارد الأحمر رغم الغياب الطويل، لارتباط الأهلي بمباريات مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإنبى فى الدوري والقنوات الناقلة



يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع إنبي في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 23/5/2023 على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز المصري.

وتنقل مجموعة قنوات ON Time Sports مباراة الأهلي وإنبي على الهواء مباشرًا، عبر قناة ON Time Sports HD1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبى في الدوري الممتاز المصري

استقر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على إجراء عدة تغييرات على تشكيل المارد الأحمر الأساسي، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لالتقاط الأنفاس، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه مع الفريق في المباريات الأخيرة في دوري الأبطال، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين لاستعادة حساسية المشاركة في المباريات بعد الغياب لفترات طويلة عن المشاركة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبي



- علي لطفي في حراسة المرمى.

- محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع.

- اليو ديانج وعمرو السولية وأحمد قندوسي في وسط الملعب.

- أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

غيابات الأهلي عن مباراة إنبى في الدوري



تشهد قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي بالجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز، غياب عدد من نجوم الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف أو لمنحهم الراحة، مثل محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات ومحمود كهربا.

قائمة الأهلي لمواجهة انبى في الدوري

حشد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لمواجهة انبى في الدوري، وضمت قائمة الاهلى كلا من، على لطفي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد عبدالقادر، محمد شريف، برونو سافيو، مروان عطية، اليو ديانج - عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، علي معلول - بيرسي تاو، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، محمد هاني.