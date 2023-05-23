الرئيس السيسي: انعكاسات التغيرات المناخية أكثر على الدول الأقل نموا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها لا تنحصر حول إقليم أو دولة وإنما كل دول العالم، وعلى عكس ما قد يعتقده البعض فإن انعكاسات التغيرات المناخية أكثر على الدول الأقل نموًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، إننا نشهد ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأدت إلى خسائر 70 مليون دولار.

وتابع الرئيس، أن تقدير الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية بسبب التغيرات المناخية تقدر بـ3 تريلونات دولار حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتعويض الدول المتضررة من الكوارث المناخية بمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ.