تحرير 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 86555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-30793 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

-767 مخالفة السير بدون تراخيص.

-7 دراجات نارية مخالفة.

-27 مخالفة موقف عشوائى.

-13 مخالفة شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.