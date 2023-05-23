الجمعة.. ثنائي العود يقدمان للجمهور "عسلية" في حفل الأمير طاز

يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفلا في الثامنة مساء الجمعة 26 مايو، علي مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

وأعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن العديد من روائع موسيقى الزمن الجميل، بالإضافة إلى باقة من أحدث مؤلفاتهما منها "غزال ، حياة ، صباح صعيدي".

كما أنهى عازف العود غسان اليوسف آخر مؤلفاته الموسيقية تحت عنوان "عسلية" التي سوف تظهر للنور في هذا الحفل لاول مرة وعنها .

و قال "اليوسف" إن هذه المؤلفة تعبر عن حال الأطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية، ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب إلى صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوى وهي موسيقى تنشر البهجة والتفاؤل .

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، وقد درسا الموسيقى منذ صغرهما، و شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة.

منها مهرجان العود بتطوان في المغرب، معهد الموسيقى باسطنبول في تركيا، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقى العربية.

ط كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، وحاليا لديهما فصلا لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.