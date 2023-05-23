مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الإصلاحات الاقتصادية للدولة منذ 2014 محل إشادة

بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

كما تناقش محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، إن ما ما نفذته الدولة منذ ٢٠١٤ من إصلاحات اقتصادية يجب أن يكون محل إشادة.

وأضاف أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي حققت طفرة في البنية التحية، كما تم القضاء على فيروس سي والإرهاب، وحققت حياة كريمة للمواطن.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.