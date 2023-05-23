ضبط سائق بمصنع استولى على الأموال وزعم تعرضه للسرقة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه باختلاق واقعة تعرضه للسرقة بقصد الإستيلاء على مبلغ مالى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، سائق "يعمل طرف الأول" وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقام لوحاتها" بإستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بإختلاقه لواقعة السرقة ، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب إستلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.