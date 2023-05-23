الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق بمصنع استولى على الأموال وزعم تعرضه للسرقة

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه باختلاق واقعة تعرضه للسرقة بقصد الإستيلاء على مبلغ مالى 

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، سائق "يعمل طرف الأول" وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقام لوحاتها" بإستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بإختلاقه لواقعة السرقة ، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب إستلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الداخلية وزارة الداخلية قسم شرطة القطامية مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس