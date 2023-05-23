الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة بين "يوم 13" و"هارلي".. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

بوسترات
بوسترات

تواصل المنافسة بين أفلام موسم عيد الفطر المعروضة في السينما، وبشكل خاص بين "هارلي" و"يوم 13".

وجاء إيرادات أمس الإثنين للأفلام المعروضة في شباك التذاكر وكانت كالتالي:

حقق فيلم "يوم ١٣" من بطولة أحمد داوود إيرادات بلغت قيمتها 192 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم "يوم ١٣" حول زمنين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داوود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

فيلم هارلي

أما فيلم "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 130 ألف جنيه.

فيلم هارلي من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

فيلم بعد الشر
حقق فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع إيرادات أمس الاثنين بلغت قيمتها 101 ألف جنيه.

فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

فيلم ابن الحاج أحمد
حقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو إيرادات أمس الاثنين بلغت 37 ألف جنيه.

تدور قصة فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار اجتماعي كوميدي ويظهر شيكو بشخصية بقال يعمل مع والده وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “ابن الحاج أحمد” من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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