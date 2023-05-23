أول تعليق من "الصحة" على تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء جديد

علّق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، على تحذير منظمة الصحة العالمية حول ظهور وباء مقبل محتمل، قائلًا إن بيان منظمة الصحة العالمية لم يعلن عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل إن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أى وباء جديد وعدم الانتظار حتى حدوثه.

وقال عبدالغفار، لـ"الدستور"، إن الوباء يمكن أن يحدث فى أى وقت، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، وعلى العالم أن يكون مستعدا ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن بيان منظمة الصحة العالمية لا يُعلن عن وباء جديد، لافتًا إلى أن الجوائح الوبائية لا يشترط ظهورها تباعًا أو فى أوقات متقاربة من بعضها.

وأضاف أن التفشيات الوبائية تظهر ما بين الحين والآخر، والتى تستلزم الحذر حتى لا تتحول إلى وباء، ولذلك يجب الترقب والترصد للأمراض الوبائية من جانب الدول، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية بصفة مستمرة حتى لا يحدث منها تفشيات وبائية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور وباء ليس جديدا، وإنما هو تحذير متجدد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ظهور أي وباء، مؤكدًا أن هذه التحذيرات مجددة بشكل دائم، من أجل اتخاذ الدول كل الإجراءات التي تمنع حدوث وباء جديد.

وأكد أن احتمالية حدوث الوباء تظل موجودة وقائمة؛ بسبب انتقالات الفيروسات من شخص لآخر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الوباء.