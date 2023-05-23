الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«لبسوه قميص نوم وصوروه».. أسرة فتاة تختطف شاب بسبب علاقته بها في الجيزة

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة فلاح و5 من أقاربه للمحاكمة بتهمة اختطاف شاب وتجريده من ملابسه وإلباسه قميص نوم نسائي والتمثيل به، بسبب علاقته العاطفية بزوجة الأول في الجيزة.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "محمود س"، 25 سنة، فلاح، و 5 أشخاص آخرين من أقاربه "م.س" 37 سنة، فلاح، و "ع.س" 33 سنة، فلاح، و "أ.س" 31 سنة، فلاح، و "م.م" 19 سنة، فلاح، و "أ.م" 34 سنة، فلاح، لأنهم في يوم ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قاموا جميعًا بخطف المجني عليه "ح.ح" بطريقتي التحايل والإكراه الواقع عليه بأن استدرجه المتهم السادس هاتفيًا للحانوت الخاص به، وبعد تواجدهما معًا فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتى الخامس، وكانوا محرزين لأدوات (عصي خشبية - حيل) وتعددوا عليه ضربًا وكمموا فاه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وحركته وسلب إرادته، وأخذوه بالقوة في سيارة المتهم الرابع إلى غرفة داخل أرض زراعية بمكان نائي قصي أعين المواطنين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجريمة بأخرى تلتها، حيث إنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه السابق بالقوة والتهديد، مهددين بأن يشهروا في وجهه أسلحة نارية (بندقية، فرد خرطوش) إذا لم يمتثل لهم، كما هددوه باستخدام أدوات (عصي خشبية) التي كان باقي المتهمين يحملونها، لإرغامه على الإذعان لهم، وبالتالي تمكنوا من إثارة الرعب في نفسه وسلب إرادته، وقاموا بتجريده من ملابسه وهتك عرضه، وفضحوا عورته وأجبروه على ارتداء ملابس داخلية نسائية (قمصان نوم)، كما تجرد المتهم الأول والثالث من ملابسهما واغتصبا المجني عليه، وهذا وفقًا لما جاء في التحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنهم احتجزوا المجني عليه السابق في غرفة بالأرض الزراعية المشار إليها في الاتهام الأول، دون تصريح من أي من الحكام المختصين، وخلافًا للقوانين واللوائح.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الخامس تعدى على حرمة حياة المجني عليه بالتقاط صور ومقاطع فيديو له أثناء اغتصابه وهتك عرضه وهو يرتدي ملابس نسائية، دون رضائه.

لبسوه قميص نوم فتاة شاب الجيزة النيابة العاطفية

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