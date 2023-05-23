الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نتمنى رفع القيود المالية لإزالة عوائق التنمية

موسى فقي محمد
موسى فقي محمد

قال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إنه يحيي مصر على استضافتها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وأضاف موسى فقي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، اليوم، أننا نرغب في ألا يتم تأجيل تمويل التنمية بإفريقيا، لأنها تتعرض للضرائب كبيرة لأنها تعتبر دولة بها مخاطر.

وأوضح رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي أن مناخ الأعمال غير متبلور في أفريقيا ولكي تتحقق التنمية يناشد زعماء القارة دعم أفريقيا بقرارات ملموسة، ونتمنى رفع القيود المالية التي تعوق التنمية في إفريقيا.

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