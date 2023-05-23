أستاذ طب نفسي يوجه نصائح لتحويل نقاط ضعفك إلى قوة

كشف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، خطوات لتحويل نقاط الضعف إلى قوة، قائلا :"إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من المزايا والعيوب، وأعطانا المهارة والقدرة على تجاوزها أيضًا، بمعنى أن ننميها ونقويها لكي لا تكون نقطة ضعف في حياتنا، وتصبح مركزا للقوة".

وأضاف أستاذ الطب النفسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أولى هذه الخطوات للتغلب على الضعف هي الاعتراف بأن هناك مشكلة، وبعد التعرف إليها نقرر هل يمكن أن نقويها مع التدريب، أم لا، موضحا أن العلم أثبت أن الإنسان يستطيع خلق مهارات جديدة، وتقوية الأخرى التي تتسم بالضعف.

خطوات فعالة لتحويل نقاط ضعفك إلى قوة

وأوضح رامي، أن تنمية هذه المهارات تعتمد على تمرينات سلوكية، ويمكن أن نلجأ لمتخصص فيها، إذا لم نكن قادرين على فعلها بأنفسنا، وبعد تقويتها نستطيع استخدامها في حياتنا، منوها بأن هناك أشخاص ليس لديهم قدرة على التحكم في الانفعالات، التي يمكن أن تفقدهم وظائفهم، أو علاقاتهم بالآخرين، ويمكنهم تطبيق الخطوات السابقة للتحكم في شعورهم.