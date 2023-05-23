اختتام فعاليات المهرجان الختامى لبطولة دورى مصانع العاشر من رمضان

اختتمت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مساء أمس الإثنين فعاليات المهرجان الختامي لبطولة دورى شركات المدينة "العاشر سبورت 2022" والتي أجريت فعاليات مبارياتها خلال الفترة السابقة في إطار خطة الجمعية بأهمية تنمية النشاط الرياضى داخل المجتمع الصناعى.

وحضر المهرجان الختامي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور محى معروف وكيل وزارة الشباب والرياضة نائبا عن الوزير أشرف صبحى، والدكتور أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، وممثلى النشاط الرياضى بالمصانع وشركات المدينة.

ورحب الدكتور سمير عارف بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على حرصه مشاركة فعاليات جمعية المستثمرين الرياضية وكافة المشاركين بالبطولة.

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هذه البطولة تأتى ضمن خطتنا كرجال الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وإيمانا بأهمية الرياضة فى بناء الأجساد وتنمية العقول.

وهنأ عارف فريق شركة أرما للزيوت على الفوز بالبطولة مقدما الشكر لكافة الفرق المشاركة والتى كان لها دور كبير فى إثراء البطولة.

وأقيمت المباراة النهائية بملاعب نادى الصفوة الرياضى بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان في احتفالية مميزة تٌجسد روح التعاون والتواصل بين مجتمع مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هذه البطولة تعتبر من أهم علامات المدينة التى تُشارك بها جمعية المستثمرين لخدمة الأنشطة الإجتماعية والرياضية بالمدينة الصناعية.

وشدد رضا على أهمية النشاط الرياضى للمصانع والشركات بما يٌسهم ذلك في بنيان الأجساد ورقى الأذهان بما يحقق الأخلاق الرياضية السامية، وذلك ضمن خطة الدولة والقيادة السياسية فى الإهتمام بالنشاط الرياضى ودعم الشباب.

وثمن الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان مبادرات المستثمرين الذين ساهموا برعاية البطولة وشركتى الأهرام لنظم الأمان وشركة ذا كابيتال مقدما الشكر لمجلس إدارة نادى الصفوة على استضافة البطولة.

وشهدت الفعاليات الوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم المهندس وهبة الجمل رئيس لجة الشباب والرياضة السابق والذى قام بالإشراف على تنظيم هذه البطولة قبل وفاته.

كما قرر مجلس إدارة جمعية المستثمرين إطلاق اسم المرحوم وهبة الجمل على هذه البطولة تخليدا لذكراه.

وشارك في البطولة الرياضية أكثر من 50 فريقا رياضيا شمل العديد من شركات ومصانع مدينة العاشر من رمضان للعديد من الألعاب الرياضية وشارك في المباراة الختامية لكرة القدم فرق شركتى أرما للصناعات الغذائية والسويدى للمحولات.

يذكر أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان حددت مجموعة من الاشتراطات والمعايير وإقرار اللوائح الخاصة بالبطولة، والتي اشتملت على عدم التقيد بعدد فرق محددة لكل شركة بحيث لا تزيد الدورة عن 32 فريق كرة قدم من المصانع والشركات مقسمين عن 8 مجموعات وعدد 12 لاعبا لكل فريق وإتاحة فرصة الإستعانة بعدد لا يزيد عن 2 لاعبين من خارج الشركات.