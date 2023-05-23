سقوط أمطار خفيفة على البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة، صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مصحوبة بتكاثر السحب المنخفضة على معظم مدن محافظة البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر اتخاذ الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت محافظة البحر الأحمر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لاحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية فيعدد من المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ إذ تتخطى درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية.