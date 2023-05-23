الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 207 لسنة 2023 بشأن تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلي القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 25 يناير 2023 وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وتقرر تعيين مندوبا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018 كل من  

 

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