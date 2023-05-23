سكرتير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يشكر محافظ جنوب سيناء ومحافظ البنك المركزي على جهودهم

أعرب فينسنت نيمهيل السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، عن سعادته لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وإقامتها هذا العام في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام.

ووجه السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي جاء ذلك خلال كلمة بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، اليوم، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الاستعدادات التي قام بها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ.

كما أعرب عن تقديره لجهود حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، على إعداد الاجتماعات السنوية للبنك.