كل ما تريد معرفته عن الدهون المتحولة والأطعمة التي يجب الحذر منها

تعد الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لوفاة أكثر من 17 مليون حالة سنويًا على مستوى العالم وتزيد من معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية كما أوضحت وزارة الصحة في بيان لها.

وفي خلال هذه السطور نوضح ما هي الدهون المتحولة وكيف يمكن الوقاية منها :

الدهون المتحولة هي نوع غير صحي من الدهون الموجودة في بعض الأطعمة، بينما يمكن العثور على الدهون المتحولة بشكل طبيعي في بعض المنتجات من الحيوانات المجترة مثل الأبقار، فإن معظم الدهون غير المشبعة في العقود الأخيرة جاءت من الزيوت المهدرجة.

اقترحت بعض الدراسات أن كلاً من الدهون الطبيعية والاصطناعية المتحولة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وخفض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، ومع ذلك تقول جمعية القلب الأمريكية: “لم تكن هناك دراسات كافية لتحديد ما إذا كانت هذه الدهون المتحولة بشكل طبيعي لها نفس الآثار السيئة على مستويات الكوليسترول مثل الدهون غير المشبعة التي تم تصنيعها صناعيًا”.

هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الدهون الاصطناعية غير المشبعة قد تسبب الالتهاب، مما قد يساهم أيضًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لهذا السبب يوصي أخصائيو الرعاية الصحية بالحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

الدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير المشبعة، لا تستطيع أجسامنا تحطيم بنية الدهون المتحولة بشكل صحيح أثناء الهضم، يتم إدخال الدهون المتحولة في الأطعمة المصنعة تجاريًا، والتي تتواجد في العديد من الأشياء مثل



الوجبات السريعة - بما في ذلك البطاطس المقلية

بعض الأطعمة القابلة للدهن مثل السمن النباتي أو زبدة الفول السوداني

بعض الأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والبسكويت

الأطعمة المقلية بما في ذلك الدجاج المقلي وحلقات البصل والناجتس

القشدة خالية من الألبان

زينة الكيك المعدة مسبقًا

المنتجات الجاهزة تجاريًا مثل قشور الفطائر وعجينة البيتزا