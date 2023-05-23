غرق شاب في ترعة النوبارية بالبحيرة

لقي شخص في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه غرقا داخل ترعة النوبارية أمام قرية دست الأشراف التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى العام جثة لشاب في بداية العقد الثالث من العمر ادعاء إسفيكسا الغرق داخل ترعة النوبارية أمام قرية دست الإشراف التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز كوم حمادة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم حمادة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "محمد.ب.م" 21 سنة مقيم بناحية محافظة المنوفية، داخل ترعة النوبارية أمام قرية دست الإشراف التابعة لدائرة المركز.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وجار تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بالواقعة.