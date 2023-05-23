"تعليم الجيزة" تحل أزمة اختلاف سؤال بامتحان الهندسة بين مدارس اللغات والعربي

علق مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أزمة للاختلاف الذي وجده طلاب المدارس اللغات في “الاختياري” بامتحان الهندسة الخاص بطلاب الشهادة الإعدادية 2023، الذي أداه الطلاب أمس الإثنين، عن امتحان المدارس العربي.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه فيما يخص طلاب مدارس اللغات ملزمين بحلها حسب ما جاءت لهم في السؤال “redius =7”، أما بالنسبه لطلاب العربي ملزمين بحلها حسب ما جاءت لهم في السؤال قطرها 7، مشددا أن كل طالب سيتم تصحيح نموذج اجابه، حسب دراسته لغات أو عربي.

جدير بالذكر اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 مدارس اللغات بمحافظة الجيزة، مإن في امتحان الهندسة للمدارس العربي، مكتوب دايره قطرها 7، ومترجمة في نسخة امتحان اللغات جيومتريredius =7.