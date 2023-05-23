أرباح "مدينة مصر" تقفز 153% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مدينة مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، ارتفاع أرباح الشركة المجمعة بنسبة 152.9 بالمائة، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت صافي ربح (نصيب الشركة الأم) بلغ 304.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 120.33 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 1.04 مليار جنيه، مقارنةً بــنحو 841.63 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2023 حققت الشركة أرباحاً بلغت 304.38 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 120.24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت مدينة مصر أرباحاً بعد الضريبة بلغت 736.73 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 282.83 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.33 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه في 2021.