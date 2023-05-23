الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة التعديات والإشغالات بالمساحة الشاطئية أمام مسجد المرسى أبو العباس

إزالة التعديات من
إزالة التعديات من شاطئ ابو العباس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي الجمرك بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسى أبو العباس، بنطاق حي الجمرك.

يأتي هذا استجابة لشكاوى بعض المواطنين من قيام بعض الأشخاص بتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشها المساحة الشاطئية بغير وجه حق.

وقال الشريف: "لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو إستغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية"، مؤكدًا على أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به أو فرض إكراميات عليهم .

وخلال الحملة التي قادها الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، تمت إزالة التعديات والإشغالات علي المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسى أبو العباس، ومصادرة كميات كبيرة من الكراسي والترابيزات، والشماسي .

ومن جانبه؛ أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إستعداد الإدارة لتلقى شكاوى المواطنين وإستفساراتهم على أرقام الشكاوى التالية:(٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨-٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، أو عبر موقع الإدارة الرسمي:
Www.catr.gov.eg

IMG-20230523-WA0019
IMG-20230523-WA0019
IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0020
IMG-20230523-WA0020
IMG-20230523-WA0023
IMG-20230523-WA0023
IMG-20230523-WA0022
IMG-20230523-WA0022
IMG-20230523-WA0024
IMG-20230523-WA0024
IMG-20230523-WA0010
IMG-20230523-WA0010

الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسى أبو العباس التعديات والإشغالات شواطئ الإسكندرية

الأكثر قراءة

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس