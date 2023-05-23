الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الفيوم" يحصد 10 مراكز متقدمة في المسابقة الثقافية و"القرآن الكريم"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف توجيه عام اللغة العربية، أحمد كابوه موجه عام اللغة العربية بالمديرية، في مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الثقافية البحثية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي، حيث تم تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى للعام الرابع للعام الدراسي 2023/2022م، للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين و الاخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (10) مراكز على مستوى الجمهورية - ( قيادات ومعلمين وطلاب) ففي المستوى الأول - قيادات تعليمية، فاز دكتور أشرف على عبدالحليم على، موجة أول اللغة العربية بغرب الفيوم ، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي المستوى الثاني المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة جنا محمود أحمد عبدالرحمن كيشانة، إدارة إبشواي التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، وفي المستوى السادس، فازت ابتسام أبو القاسم توفيق أبوالقاسم، إدارة إبشواي، بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة القرآن الكريم على مستوى ( الطلاب المتميزين)، حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عدد 7 مراكز على مستوى الجمهورية، حيث فازت الطالبة أسماء محمد أحمد عبدالمطلب، مدرسة دفنو الرسمية للغات بإطسا (مركز أول)، والطالبة علياء حسين مصطفى مدرسة ابوالسعود بشرق الفيوم (مركز أول)، والطالبة أية حسين جلال، بمدرسة عين شمس الثانوية بنات بغرب الفيوم (مركز أول) على مستوى الجمهورية.

كما فازت الطالبة مريم محمود محمد أمين خيرالله، مدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات بسنورس (مركز أول)، والطالبة يمنى خالد ريان، مدرسة ربيع خالد للتعليم الأساسي، بإطسا  (مركز ثاني)، والطالب نور الدين خالد إبراهيم بيومي، مدرسة زهراء الأندلس الثانوية بغرب الفيوم (مركز ثالث).

كما فازت الطالبة تسنيم قرني على بمدرسة النزلة الثانوية بيوسف الصديق التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (المستوى الثالث).

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تعليم الفيوم يحصد 10 مراكز المسابقة الثقافية البحثية الكبرى مسابقة القرآن الكريم

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