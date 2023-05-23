"هدفنك صاحية".. مأساة طفلة عاشت مع عمها فعذبها في غياب والديها بالمنوفية

واقعة مأساوية عاشتها طفلة لا يتجاوز عمرها التسعة أعوام في أحضان عمها وزوجته الذين دأبوا على التعدي عليها بالضرب وتعذيبها، أثناء وجودها في رعايتهما، عقب دخول والديها السجن وهروب أختها الكبرى في محافظة المنوفية.

طريق المقابر

«هندفنك صاحية هنا»، في طريق مظلم خطت الصغيرة مع عمها لم تكن تعلم أن نهايتها قد تكون هنا بسبب بشاعة سلوك عمها وعنفه وقسوته عليها، حيث وجدت نفسها في طريق المقابر، ولم تنجو منه سوى بالصراخ والاستغاثة، حتى تجمع الأهالي وحاولوا إنقاذها، وأمام المباحث اعترفت الفتاة بكل حياتها المؤلمة ووصلات التعذيب التي نالتها على يد العم وزوجته.

أقوال الفتاة

قالت الفتاة إنها نشأت في أسرة اعتادت تجارة المخدرات، حتى تم القبض على أسرتها، والحكم عليه بالسجن المؤبد، كما أن والدتها متورطة في قضية قتل، كل هذه الأمور جعلت أمرها بيد عمها هي وشقيقتها الكبرى ذات التاسعة عشر عامًا، والتي نجت بنفسها وتركتها وحيدة يتحكم فيها المتهمين.

وقالت الفتاة إنها خلال إقامتها مع عمها كان يتعدى عليها بالضرب ويسبب لها الجروح، كما ان زوجته اعتادت تعذيبها وعضها في أنحاء متفرقة من جسدها.



- دار رعاية

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفلة دار رعاية.

القبض على المتهمين

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على عاطل وزوجته بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بإحدى قرى مركز شبين الكوم وإحداث إصابات بها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.