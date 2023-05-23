أشرف صبحي يُنيب رئيس قطاع الشباب لحضور مهرجان الاتحاد العام لشباب العمال في حب مصر

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، لحضور المهرجان السنوي لاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، الذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور السفير الإندونيسي دكتور لطفي رؤوف والملحق التجاري بسفارة إندونسيا، بمشاركة ٣ آلاف عضو من شباب الاتحاد العام لشباب العمال علي مستوي محافظات الجمهورية.

حضر المهرجان الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، طارق عبدالموجود مدير عام الهيئات الشبابية، النائبة مايسه عطوه والنائب هشام سويلم عضوا مجلس الشيوخ، اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، المهندس محسن عليوه مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل الفار أن وزارة الشباب حريصة علي التواجد الدائم في هذه الأحداث وتقديم الدعم اللازم للكيانات الشبابية، مشيراً إلي إقامة المهرجان في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أحد المنشآت التابعة للوزارة لما يمتلكه من منشآت شبابية ورياضية علي أعلي مستوي.

ومن جهته، أكد عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد، أن الهدف من المهرجان هو توضيح أعمال انشطة الاتحاد وتسليط الضوء علي المواهب الشابة، وفي اطار المهرجان تم افتتاح معرض الحرف اليدوية والتأكيد علي دور المرأة داخل الاتحاد ومشاركتها في فاعليات التعليم المدني، ومن خلال المهرجان تم عرض فيديوهات توضيحيه للمشاركة ودعم الدولة المصرية من جميع فئات الشباب بما فيهم محاربي السرطان وذوي الهمم.

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