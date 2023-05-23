علاء عبد العال: الداخلية أضاع الفوز على الزمالك.. وموقفنا صعب فى الدورى

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، إن مباراة الزمالك كانت صعبة لأن الخصم هدفه الوصول للمركز الثاني لكننا قدمنا مباراة كبيرة ونجحنا في الحصول على نقطة.

وأضاف عبد العال، في تصريحات عقب نهاية المباراة: "شاهدت مباريات للزمالك مع أوسوريو وشاركت بمهاجمين لاستغلال المساحات بين ثلاثي دفاع المنافس بعد الكثير من التدريب عليها قبل المباراة، وأهدرنا أكثر من انفراد صريح أمام المرمى وكنا نستحق المكسب لكن الحصول على نقطة في ظل موقفنا في جدول الدوري الصعب أفضل من الخسارة".

وتابع: "موقفنا في جدول الدوري صعب نسعى لتحقيق الانتصارات خلال الفترة القادمة لضمان البقاء رسمياً في الدوري الموسم القادم".

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وسيطر الداخلية على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد وليد مصطفى أن يتقدم لفريقه بكرة عرضية من الجانب الأيمن، كادت أن تغالط عواد وتسكن شباكه، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وليد مصطفى كان قريبًا مرة أخرى من التسجيل في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة رائعة، لينفرد بمرمى الزمالك، لكن محمد عواد تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 21، استطاع الزمالك تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث لعب مصطفى شلبي الركلة ركنية من الجهة اليسرى، سريعًا، ممرًا الكرة لـ محمود عبدالرازق (شيكابالا)، والذي أرسل بدوره كرة عرضية بالمقاس على رأس زميله، الذي أسكنها الشباك.

استمرت محاولات الداخلية، وكاد محمود طلعت أن يعادل النتيجة من متابعة لكرة عرضية مُرسلة من الجهة اليسرى، لكن تسديدته مرت جوار المرمى في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد تعرض حمزة المثلوثي للعركلة.

أحمد سيد زيزو تولى تنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 75، لكنه سدد الكرة في العارضة، مهدرًا فرصة تعزيز تقدم الزمالك.