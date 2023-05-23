"مش بحب العكننة".. عارفة عبدالرسول تكشف سر نجاح زواجها لمدة 44 عاما

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إن العمل الوحيد الذي قدمته في السينما وأشبعتها كممثلة فيلم "عيار ناري" من إخراج كريم الشناوي، معقبة: "قدمني كبطلة والدور كان صعب حيث كنت أمثل دور أم شهيد، حيث كانت تحسبه على الشهداء وهو توفي في منطقة أخرى، وبالصدفة دخل المستشفى مع الشهداء فاحتسب من الشهداء، وهي ضميرها وجعها".

وعن تقديمه إعلان قامت بالغناء فيه، أكدت عارفة عبد الرسول، خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الموضوع جاء صدفة، حيث اتصلوا بها وطلبوها في إعلان، فأجابت بالموافقة، ثم أرسلوا لها على الواتساب أغاني بصوت أحد الأشخا، وسألوها عن الألحان، فأكدت على جمالها، ومن ثم فوجئت بطلبهم لها في تسجيل الأغاني بصوتها، متابعة: "لم أتوقع أني سأغني لكن عمومًا أنا معاكم، نفع يبقى تمام، ولو منفعش خلوا شاب يغني، روحت غنيت انبسطوا".

وأوضحت أنها متزوجة منذ 44 عامًا، لافتة إلى أن سر نجاحها أنها لا تحب العكننة، معقبة: "لازم أضحك جوزي بأي شكل، وفي نفس الوقت الصبر".

وتابعت: "ساعات زوجي كان بينرفزني أوي، فأفضل أقول الصبر من عندك يارب، الصبر من عندك يارب، لغاية لما هو يهدى".