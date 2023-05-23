الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مش بحب العكننة".. عارفة عبدالرسول تكشف سر نجاح زواجها لمدة 44 عاما

عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إن العمل الوحيد الذي قدمته في السينما وأشبعتها كممثلة فيلم "عيار ناري" من إخراج كريم الشناوي، معقبة: "قدمني كبطلة والدور كان صعب حيث كنت أمثل دور أم شهيد، حيث كانت تحسبه على الشهداء وهو توفي في منطقة أخرى، وبالصدفة دخل المستشفى مع الشهداء فاحتسب من الشهداء، وهي ضميرها وجعها".

وعن تقديمه إعلان قامت بالغناء فيه، أكدت عارفة عبد الرسول، خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الموضوع جاء صدفة، حيث اتصلوا بها وطلبوها في إعلان، فأجابت بالموافقة، ثم أرسلوا لها على الواتساب أغاني بصوت أحد الأشخا، وسألوها عن الألحان، فأكدت على جمالها، ومن ثم فوجئت بطلبهم لها في تسجيل الأغاني بصوتها، متابعة: "لم أتوقع أني سأغني لكن عمومًا أنا معاكم، نفع يبقى تمام، ولو منفعش خلوا شاب يغني، روحت غنيت انبسطوا".

وأوضحت أنها متزوجة منذ 44 عامًا، لافتة إلى أن سر نجاحها أنها لا تحب العكننة، معقبة: "لازم أضحك جوزي بأي شكل، وفي نفس الوقت الصبر". 

وتابعت: "ساعات زوجي كان بينرفزني أوي، فأفضل أقول الصبر من عندك يارب، الصبر من عندك يارب، لغاية لما هو يهدى".

الأكثر قراءة

نجل ضحية الزوجة وعشيقها بالجيزة يكشف تفاصيل الواقعة

وزيرا خارجية أوكرانيا والمغرب يبحثان التعاون المشترك

مها نصار: أحب العمل مع زوجى المخرج حسين المنباوى.. و"واحة الغروب" بداية سعادتى

تيسير مطر: المشكلة الأساسية فى الأحزاب هي التمويل.. ويجب أن يكون من الدولة ومعلن وعليه رقابة

محمد السباعى: بعد 5 سنوات أصبحت التنسيقية لها تأثير كبير فى الحياة السياسية

الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية فى لبنان بأقرب فرصة ممكنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس