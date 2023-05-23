مصطفى كامل لمحسن جابر: "مينفعش نهزر مع أم كلثوم مهما كانت المغريات"

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين على الأزمة المثارة بين الملحن عمرو مصطفى، والمنتج محسن جابر، بعد استخدامه صوت كوكب الشرق أم كلثوم على أحد ألحانه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال الفنان مصطفى كامل،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”، إن محسن جابر من المؤسسات التي لا تتهاون في حقوقها المادية والمعنوية والقانوية والأدبية.

وأضاف، أن محسن جابر صاحب المادة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات لا يجوز اللعب فيها ولا العبث بها تحت أي مسمى، خاصة أن هذه أم كلثوم متسائلًا: “إزاي نهزر في ناس زي أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب”.

واستنكر مصطفى كامل ما يفعله عمرو مصطفى، قائلًا: “مينفعش نهزر في أهرامات مصر، يا جماعة ده لو حد من برا مصر بنتصدى له”.

رسالته لمحسن جابر

ووجه رسالة لمحسن جابر قال فيها: “بقول لصديقي وحبيبي محسن جابر لا تقبل بذلك أي كان المغريات المادية هتضر بحجم وقيمة أم كلثوم، أي كان لو هتكسب مليار جنيه، اوعى تقبل أن مكن يقلد سيدة الغناء العربي”.