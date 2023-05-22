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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محسب: طرح 32 شركة وطنية بالبورصة للتشجيع على الاستثمار

أيمن محسب
أيمن محسب

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لديه تفاؤلا كبيرا بسرعة موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالاستثمار وخريطة مصر الصناعية. 

مخرجات الحوار الوطني

وأكد محسب، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لا تمتلك حتى الآن خريطة صناعية، لتحديد نوع الصناعات اللازم إنشاؤها والمناطق المناسبة لكل صناعة.

أضاف أنه سيتم الحديث غداً بالحوار الوطني عن معوقات الاستثمار الصناعي، ومن أهم هذه المعوقات قلة التشريعات الاستثمارية.

الاستثمار بمصر

وتابع: "الاستثمار يقوم على عاملين وهما التسهيلات والحوافر، لذا نطالب بالحوار الوطني أن تكون الامتيازات الاستثمارية التي يتم منحها للمستثمر دائمة؛ لحين تثبيت أركان الصناعة في مصر". 

واستطرد: "32 شركة وطنية الآن مطروحة في البورصة المصرية، وهذا الطرح بمثابة بداية مبشرة لتوطين الصناعة والتشجيع على الاستثمار بأرض مصر".

مقرر لجنة الاستثمار أيمن محسب الحوار الوطنى التشجيع على الاستثمار مساء دى ام سى

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