الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسام راضى: مصر لم تحصل على أى دعم مالى مقابل استضافتها للنازحين

بسام راضي
بسام راضي

قال بسام راضي، سفير مصر في روما، إن مجهودات مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية مقدّرة من جانب إيطاليا.

أضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد أن شركة إيني الإيطالية لها نشاط كبير في مصر، مؤكدًا أن مصر نجحت أن تكون مركزًا لتداول الطاقة.

وأوضح أن مصر لديها محطتان لإسالة الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا، لافتًا إلى أن محطات الإسالة للغاز الطبيعي في مصر ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.

أشار إلى أن مصر تعيد تصدير الغاز المسال لشرق أوروبا، لافتًا إلى أن إيطاليا تسعى لأن تكون مركز تداول الغاز الطبيعي من المتوسط لأوروبا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون بين مصر وإيطاليا بشأن تداول الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية أساسية كبيرة في قطاع الطاقة والغاز.

وبين أن هناك تعاونا سياسيا بين إيطاليا ومصر في ملفات الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إيطاليا تقدر استضافة مصر 8 ملايين مواطن من دول أخرى على أراضيها.

وأكد أن مصر لم تحصل على أي دعم مالي في ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر لم تحصل على أي دعم مالي، مقابل استضافتها لمواطني الدول الأخرى النازحين. 

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