الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المصالح الحكومية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد في جولة مجمع المصانع المميكن

قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بجولةٍ تفقدية لمتابعة أعمال التأثيث والفرش بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، استعدادًا لبدء انتقال العاملين، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وتجهيز المكاتب الإدارية داخل المباني وتوفير العمالة الكافية لذلك وتسليمها للمديريات، واستكمال التشطيبات النهائية بقاعة الاحتفالات الرئيسية.

كما كلف قطاع الكهرباء بسرعة توصيل التيار والتأكد من كفاءة عمل التوصيلات والأجهزة الملحقة، فضلًا عن الالتزام بمعدلات رصف وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ المسطحات الخضراء بالتزامن مع انتهاء أعمال توصيل المرافق.

كما تابع خلال جولته، أعمال التشطيبات بنموذج الوحدة السكنية الصديقة للبيئة، والتي تعد أحد مبادرات الاستثمار الأخضر واستغلال الموارد الطبيعية والبيئية.

محافظ الوادي الجديد في جولة مجمع المصانع المميكن

وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أعلن أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 95%، بالقرب من مطار مدينة الخارجة الجوي، والمقام على مساحة تصل إلى 101 فدان بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، والذي تم وضع مدى زمني له 3 سنوات.

ويتضمن المشروع مبنى «التعامل مع الجمهور» بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى «المول التجاري» بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه، مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويقام المجمع على مساحة 101 فدان شمال مدينة الخارجة.

محافظ الوادي الجديد في جولة مجمع المصانع المميكن


ويعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات بتكاليف تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.

محافظ الوادي الجديد في جولة مجمع المصانع المميكن
محافظ الوادي الجديد متابعة أعمال التأثيث والفرش مجمع المصالح الحكومية المميكن استعداد ا لبدء انتقال العاملين توفير العمالة الكافية سرعة توصيل التيار قطاع الكهرباء

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