الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة: الشوكولاتة تهدد الكوكب وتقضى على غابات غرب أفريقيا

الشوكولاتة
الشوكولاتة

قال علماء إن نهم العالم نحو التهام الشوكولاتة، سبب رئيسي لتدمير الغابات المحمية في غرب إفريقيا.

ووفقا لدراسة بصحيفة الجارديان البريطانية، أظهرت خرائط الأقمار الصناعية لساحل العاج وغانا أن مساحات من الغابات الكثيفة سابقًا أصبحت مزارع كاكاو منذ عام 2000.

وجدت الدراسة، أن إنتاج الكاكاو مرتبط بـ 360،000 من إجمالي 962،000 هكتار (37.4%) من إزالة الغابات منذ عام 2000 من المناطق المحمية في ساحل العاج، و26،000 من إجمالي 193،000 هكتار (13.5%) من إزالة الغابات في مناطق مماثلة في غانا.

قدرت التجارة العالمية في الشوكولاتة بأكثر من تريليون دولار العام الماضي، يتم إنتاج الكاكاو، وهو أهم مكوناته، من بذور شجرة Theobroma cacao الاستوائية.

يعود موطنها الأصلي إلى أمريكا الجنوبية، ولكن يتم إنتاج معظمها الآن في إفريقيا، حيث تمثل ساحل العاج وغانا ثلثي الإنتاج.

ما يقدر بنحو مليوني مزارع في غرب إفريقيا، يديرون مزارع بمتوسط ​​ثلاثة إلى أربعة هكتارات لكل منها، يعتمدون على الكاكاو في دخلهم - وعادة ما يكون أقل من دولار واحد في اليوم.

وقال تقرير الجارديان:" هذا الغموض جعل إنتاج الكاكاو ملاذًا لانتهاكات حقوق الإنسان، ولطالما ارتبطت الشوكولاتة بالرق. لكن البحث الأخير يربط أيضًا بين الوجبة الخفيفة المتسامحة وأزمات المناخ والتنوع البيولوجي التي تهدد الانهيار الكارثي للمحيط الحيوي للكوكب".

 

الشوكولاته غرب افريقيا الغابات المحمية الاقمار الصناعية العاج غانا

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