كيف سيتم تطبيق توصيات الحوار الوطني في الواقع؟ صحفي يجيب

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يضم مجلس أمناء يعبر عن غالبية القوى السياسية والأحزاب والمفكرين، مشيرًا إلى أنه تم فتح الحوار مع المجتمع ككل وأي مواطن لديه اقتراح يرسله وتم إرسال 130 ألف مقترح وكل الأفكار وصلت للأمانة الفنية، وتم فرزها وتصنيفها.

عمل حوارات بالمحافظات قبل بدء الحوار الوطني

أضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عددًا من أعضاء مجلس الأمناء قاموا بعمل حوارات في المحافظات لسؤال الناس حول ما يرغبونة من الحوار الوطني وتم تجميعها لصياغة القضايا وتحديد اللجان والمحاور بالحوار الوطني.

وتابع أن كل القوى السياسة تناقش هذه القضايا حتى تصل لنتائج توافقيه ويتم رفع التوصيات للرئيس السيسي، وهو من يقرر تحويل التوصيات لقرارات تنفيذية عبر الحكومة، ويحولها للبرلمان لاتخاذ مايلزم فيها من تشريعات.