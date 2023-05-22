الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد حسين: مكاسب الوطن كثيرة من جلسات "الحوار الوطنى"

عماد حسين
عماد حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المناخ العام في بعض الأحزاب السياسية لم ينتج كوادر حقيقية “جاهزة ومستعدة” للمناقشة والتحليل.

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مجرد جلوس الأحزاب معًا فهذا من إيجابيات الحوار الوطني، مؤكدًا أنه كلما تقدمت الجلسات، زاد الرشد، وكلما قل الإغراق في التفاصيل.

وتابع أن الأحزاب السياسية كل الآراء فيها حول مناقشة النظام الانتخابي تدور حول القائمة المطلقة أو النسبية أو التي تجمع بينهما، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لتفاصيل وتوافق حتى يخرج منه بتوصيات تعرض على الرئيس السيسي.

وأكد أن البلد كسبت كثيرًا من الحوار الوطني، خاصة مع وضع المنطقة العربية والتي علينا أن نتأملها ونرى الحدود وحولنا:"الحمد لله أننا نتحاور وكون هناك حوار حقيقي لتقدم البلد، حتى وإن تأخر الحوار الوطني".

عماد الدين حسين الحوار الوطنى البلد الأحزاب المنطقة العربية

مواد متعلقة

الكاتبة نوال مصطفى عن الحوار الوطنى: لحظة مهمة وفارقة فى تاريخ مصر

تفاصيل جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى (صور)

عميد "حقوق طنطا": "الحوار الوطنى" فكرته مبتكرة والجميع يتابعونه بشغف

الأكثر قراءة

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وسلطنة عمان

"التعليم" تهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" للعلوم والهندسة بأمريكا

مصر وعمان.. شراكة طموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس