عماد حسين: مكاسب الوطن كثيرة من جلسات "الحوار الوطنى"

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المناخ العام في بعض الأحزاب السياسية لم ينتج كوادر حقيقية “جاهزة ومستعدة” للمناقشة والتحليل.

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مجرد جلوس الأحزاب معًا فهذا من إيجابيات الحوار الوطني، مؤكدًا أنه كلما تقدمت الجلسات، زاد الرشد، وكلما قل الإغراق في التفاصيل.

وتابع أن الأحزاب السياسية كل الآراء فيها حول مناقشة النظام الانتخابي تدور حول القائمة المطلقة أو النسبية أو التي تجمع بينهما، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لتفاصيل وتوافق حتى يخرج منه بتوصيات تعرض على الرئيس السيسي.

وأكد أن البلد كسبت كثيرًا من الحوار الوطني، خاصة مع وضع المنطقة العربية والتي علينا أن نتأملها ونرى الحدود وحولنا:"الحمد لله أننا نتحاور وكون هناك حوار حقيقي لتقدم البلد، حتى وإن تأخر الحوار الوطني".