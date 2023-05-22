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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه أساسيًا.. تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف الكرواتي نيناد بجيليسيا، المدير الفني لطرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه فاتح قره جمرك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري التركي موسم 2022-2023.

موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح قره جمرك في الدوري التركي

أما عن موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح قره جمرك في الدوري التركي، فتُقام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رفاق المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي

أما عن تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي، فشهد تواجد تريزيجيه أساسيًا.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي كالآتي:

في حراسة المرمي: أوجركان شاكير

خط الدفاع: جينس لارسن -  مارك بارترا - أريف - حسين

خط الوسط: إيمانويل سيوبيس - عبدالقادر عمر -  باكاسياتس

خط الهجوم: إدين فيسكا - محمود حسن تريزيجيه -  ماكسيميليانو جوميز.

ويتواجد فريق طرابزون سبور، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 48 نقطة، فيما يحل فاتح قره جمرك في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور طرابزون سبور فاتح قره جمرك الدورى التركى محمود حسن تريزيجيه

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