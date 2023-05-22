شباب كفر الشيخ يواجهون التغيرات المناخية بزراعة الأسطح

قدم أعضاء فريق الجوالة بمركز شباب خليج بحرى، التابع لإدارة شباب مطوبس بكفر الشيخ، فكرة جديدة لزراعة سطح مركز الشباب ضمن مشروع «الخدمة المجتمعية» بمشاركة 20 عضوًا من أعضاء الفريق لمواجهة التغيرات المناخية ضمن خطة دعم وزارة الشباب والرياضة لفرق جوالة مراكز الشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شباب جوالة مركز خليج بحرى، قدموا نموذجًا يحتذى به في تقديم حل صديق للبيئة ومشروع إنتاجى ينتمى للمشروعات الذكية الخضراء التى تنادى بها الدولة المصرية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، موضحًا أن الشباب قاموا بتجهيز سطح المركز الشباب وإعداد الأدوات اللازمة من مواسير للزراعة وتقطيعها وتجهيزها لزراعة الخضروات بطريقة الرى بالتنقيط؛ حفاظًا على استهلاك المياه وحماية لسطح المنشأة الشبابية، كما يضع الفريق خطة لزراعة النباتات العطرية كمرحلة ثانية من المشروع.

وشارك أعضاء الجوالة مشروع الخدمة المجتمعية للحد من التغيرات المناخية بمركز شباب خليج بحرى، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير المشروعات، تنفيذ عبدالفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي و مصطفى الخطيب منسق النشاط الكشفي بالمديرية ومتابعة تنفيذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس و فريق عمل الإدارة.