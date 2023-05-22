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سياسي

نائب: إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية يحقق فائضًا وأطالب بآلية لتحديد الأسعار

النائب أحمد قناوى
النائب أحمد قناوى

قال أحمد قناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم إنتاجنا من الطاقة الكهربائية خلال الخمس سنوات الماضية، أصبح أعلى 6% من الاستهلاك السنوى ويحقق فائضًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

أشار إلى أن شرائح الاستهلاك مسالة تؤرق كل بيت، مقترحًا أن يتم دمج أول ثلاث شرائح مع الشريحة الأولى وتكون بنفس السعر.

وطالب عضو التنسيقية بوجود آلية واضحة لتسعير تكلفة استهلاك الكهرباء، وذلك من باب الشفافية والحوكمة كما يحدث فى تسعير أسعار المواد البترولية، حيث تجتمع  كل 3 شهور تحديد سعر البنزين والسولار، مضيفًا نحتاج آلية منظمة وواضحة نعرف منها تكلفة إنتاج استهلاك الكهرباء، بحيث عندما يحدث زيادة فى تكلفة الإنتاج تزيد الأسعار، وعندما تنخفض التكلفة تنخفض أسعار الكهرباء.

تابع: "شاهدنا من قبل عندما انخفضت أسعار البترول، حدث انخفاض فى أسعار البنزين وأعطى مصداقية لآلية التسعير حتى لوكان الانخفاض بسيطا، لافتًا إلى حدوث أعطال فى عدادات مسبقة الدفع وعندما يقوم المواطنون بـ"تصليحها" يعود الرصيد سالبًا، وجاءت هذه الشكوى لى من أهالى دائرتى المحلة كثيرًا".

النائب أحمد قناوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الطاقة الكهربائية الاستهلاك السنوي مجلس الشيوخ الدكتور محمد شاكر

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