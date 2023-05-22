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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر انقلاب توك توك بمجرى مائى بالفيوم

إنقلاب توكتوك
إنقلاب توكتوك

أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر انقلاب توك توك بمجرى مائي بعزبة المشرك قبلي التابعة لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب التسابق مع توك توك آخر، مما أدى إلى إصابة شخصين.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي، بانقلاب توك توك بمجرى مائي بعزبة المشرك قبلي أثناء التسابق مع سائق توك توك آخر.

أسفر الحادث عن إصابة كل من"محمد.م" في العقد الثاني من العمر بكسور وكدمات مختلفة، كما أصيب" عمرو س" في العقد الثالث من العمر بارتجاج في المخ وجرح قطعي في الرأس.

على الفور، انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى مستشفي إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 2 إثر أنقلاب توكتوك بمجري مائي بمركز إبشواي بالفيوم

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