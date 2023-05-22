الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: عودة سوريا لجامعة الدول تعني تحجيم الغرب بالمنطقة

سوريا
سوريا

قال المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، إن القمة العربية تناولت القضايا العربية المختلفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث تم تناول الملف اليمني، السوداني، العراقي، الليبي، والسوري. 

الجامعة العربية

وأكد العاتي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القمة العربية بجدة طالبت بضرورة تنفيذ حلول واقعية وفق إمكانيات الدول العربية لوقف التدخل الغربي في الشأن العربي، لهذا كان هناك ترحيب عربي بتلك المبادرة التي دعت إليها القمة. 

أضاف أن الدول العربية باتت جديرة بأن تضع الحلول لوقف التدخل الخارجي في الشأن العربي، لهذا تحرص جامعة الدول على وقف أي تدخلات خارجية في أي من شؤون الدول العربية. 

قمة جدة 

تابع "الدول العربية المشاركة في القمة استطاعت وضع رؤية متقاربة، وكان هناك موافقة على عودة سوريا للجامعة العربية والموقف الغربي من عودة سوريا متوقع، لأن هذه العودة تعني تقليل السيطرة الغربية في المنطقة".

مبارك العاتي محلل سياسي القاهرة الإخبارية عودة سوريا للجامعة العربية الاستقرار العربي

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